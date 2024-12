Komentarz ginekologa szokuje. "Mama zrobiła awanturę"

Wizyta u ginekologa kojarzy się wielu kobietom z nieprzyjemnościami. Są one jednak związane nie tylko z badaniami, które bywają bolesne, ale także z komentarzami, na które pozwalają sobie specjaliści. Część ginekologów zakrywa się także "klauzulą sumienia".

"Kościelni ginekolodzy" nazywani są w skrócie "katoginekologami" - to właśnie przed takimi specjalistami ostrzegają się nawzajem kobiety w internecie.

W związku z tym, że w jej miasteczku takich ginekologów jest wielu, bała się pójść do specjalisty po pierwszej miesiączce. Jej starsza siostra była jednak u takiego lekarza. Podczas badania usłyszała od niego: "Rozgrzeszenia ksiądz nie da".

- Zapytała, o co mu chodzi, bo sama do kościoła nie chodzi. A ten: "Przecież widzę, że nie jesteś już dziewicą". Nie wiem, z czym miał problem, bo siostra wtedy skończyła już 17 lat - mówi.

To dlatego Polki nie chcą się badać. Ginekolog mówi, co słyszy w gabinecie

