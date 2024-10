"Niesłyszane", czyli opieka ginekologiczna kobiet z niepełnosprawnościami

– Ja na szczęście nie mam problemu z wykonywaniem tych czynności, ale wiem, że dla wielu dziewczyn jest to trudna i krepująca sytuacja, a nie każdy ma możliwość, aby przyjść do lekarza z zaufaną osobą – podkreśla.

Wspomina też o podejściu lekarzy. – Większość się strasznie dziwi, kiedy do gabinetu wchodzi osoba niepełnosprawna, i zadaje głupie pytania w stylu: "A pani uprawia seks?", "Po co pani przyszła?". Odpowiadam wtedy: no przecież nie kupić mięso, tylko na badania. Zdarza się też, że ginekolodzy odmawiają przepisania antykoncepcji, bo "po co pani takie tabletki?". Chyba wychodzą założenia, że coś się musi dziać, żeby przyjść do ginekologa. O tym, że chcemy wykonać badania profilaktyczne, nawet nie pomyślą – dodaje Błoch.