Oszuści z Tindera po polsku. Po wielkiej miłości zostały wielkie długi

– Mieliśmy sytuację, w której kobieta sprzedała mieszkanie warte ok. 400 tys. zł, a pieniądze przelała partnerowi, oczywiście oszustowi, który miał dla nich kupić dom za granicą – mówi Marczulewska. – Inna z naszych klientek przepisała na naciągacza samochód, który on rzekomo miał sprzedać w Niemczech na świetnych warunkach. Gdy tylko to zrobiła, związek się skończył. Kolejny telefon od oszusta był z pogróżkami, że jeśli ona gdziekolwiek to zgłosi, to dopiero go pozna.