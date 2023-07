Oto co robiła Blanka Lipińska jako 18-latka. Podjęła wtedy ważną decyzję

- Mamy XXI wiek. Wszystko idzie naprzód. Kultura, sztuka są odzierane z pewnych "wartości", które reprezentowały jeszcze 50 lat temu. (...) Dla mnie czytanie książek to rozrywka. Mnie to ma generalnie relaksować i odprężać. Nie lubię się skupiać na tym, co czytam. Nie jestem pisarzem. Dla dziewczyny, która napisała książkę, ponieważ facet nie chciał z nią współżyć, a ona bardzo go kochała i był to dla niej rodzaj terapii - wyjaśniała we wspomnianym podcaście.