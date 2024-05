Otwarcie przyznał się do zdrad. Teraz mówi o swojej przemianie

"W sporcie grałem fair, ale swoje kobiety zawsze zdradzałem" - przyznał niegdyś w rozmowie z "Grazią" Dariusz Michalczewski. Okazuje się, że w ostatnich latach nieco zmienił swoje podejście do związków, o czym opowiedział w najnowszym wywiadzie u Żurnalisty.

Cztery raz stawał na ślubnym kobiercu, w tym dwukrotnie z tą samą kobietą. Dariusz Michalczewski w wielu wywiadach podkreślał, że nie należał do najwierniejszych mężów, czym wywoływał niemałe kontrowersje. Ostatnio zapytał go o to Żurnalista.