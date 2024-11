Otworzyła się na temat rozwodu. Nie ukrywa, co pomogło stanąć jej na nogi

Katarzyna i Marcin Bosaccy pobrali się w 1997 r. Od tej pory byli niemal nierozłączni. Nie tylko doczekali się czwórki dzieci, ale również bardzo się wspierali. Dziennikarka nie szczędziła w mediach miłych słów pod adresem męża. Nie ukrywała, że informacja o rozstaniu spadła na nią niczym grom z jasnego nieba. Znalazła jednak sposób, by wyjść z tej sytuacji jeszcze silniejszą.

Nie zamierzała się jednak poddawać, udowadniając zarówno sobie, jak i fanom, że z każdej sytuacji można wyjść jeszcze silniejszym. Nie ukrywała przy tym, że to nie byłoby możliwe bez pomocy specjalisty.

"Jest teraz bardzo dobrze. Mam takie przeświadczenie, że kobiety, a usłyszałam to od wielu psychologów, również od swojego psychiatry, są silniejsze i że sobie lepiej radzą w takiej sytuacji niż mężczyźni. Porzucona kobieta poradzi sobie dużo szybciej i dużo lepiej niż porzucony mężczyzna" - mówi dziś prezenterka.

Katarzyna i Marcin Bosaccy rozstali się po 26 latach małżeństwa. Dziennikarka nie ukrywała, że to jej mąż podjął decyzję.

Zdaje się, że dziennikarce udało się już uporać z przeszłością. Nie tylko prężnie rozwija swoją karierę zawodową, ale również zaczęło jej się układać prywatnie. Jakiś czas temu dała do zrozumienia fanom, że się z kimś spotyka, co potwierdziła zresztą także w "Dzień dobry TVN".

