Otylia Jędrzejczak pochwaliła się dziećmi. Pływaczka cieszy się rodzicielstwem

"Trzech Króli, a więc też ostatni dzień okresu świątecznego. Z większości domostw znika dziś choinka. […] U mnie ten czas to czas moich własnych podsumowań, których działań się podjęłam i ich efektów. To także chyba pierwszy od dawna czas, w którym telefon starałam się mieć z boku" - czytamy we wpisie.