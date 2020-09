Otylia Jędrzejczak pozuje z mężem i dziećmi. "Syn podobny do mamusi"

Otylia Jędrzejczak i jej partner, Paweł Przybyła, są szczęśliwymi rodzicami 3-letniej Marceliny i rocznego Grzegorza, który właśnie świętował swoje urodziny. Z tej okazji pływaczka podzieliła się z fanami dwoma rodzinnymi fotografami. Internauci szczególną uwagę zwrócili na niezwykłe podobieństwo córki – do taty, syna – do mamy.

Otylia Jędrzejczak – mąż i dzieci

Otylia Jędrzejczak nie ujawnia zbyt wielu szczegółów ze swojego życia prywatnego. O najbliższej rodzinie mówi rzadko, a informacje, którymi chce się podzielić, przekazuje za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam dwukrotnie ogłosiła, że jest w ciąży, a kilka miesięcy później pokazała pierwsze zdjęcia z dziećmi.

Pierwsze urodziny syna Otylii Jędrzejczak

Pod postem pojawiły się dziesiątki życzeń dla chłopca. Jedna z internautek zauważyła natomiast podobieństwo dzieci do rodziców. "Córcia podobna do taty, a synek do mamuni" – napisała pod zdjęciem fanka. Komentarz ten polubiła sama Otylia.