"Otyłość to matka wszystkich chorób". Agnieszka od lat zmaga się z zespołem metabolicznym

– Zbyt mało mówi się o tym, że za zespołem metabolicznym stoi ryzyko śmierci na serce! Teoretycznie jest to oczywiste, a jednak istnienie zespołu metabolicznego to tykającą nad głową bomba. Dobrze jest to usłyszeć od lekarza, żeby móc się zmobilizować do walki – uważa Agnieszka, która dziś ma BMI w okolicach 25 i glikemię na czczo ok. 100. Przeszła zabieg leczący bezdech. – Jakość mojego życia jest teraz nieporównywalnie lepsza – zapewnia.