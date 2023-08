Owiń tym koperek. Będzie świeży przez dwa tygodnie

Wystarczy, że zamoczysz czystą ścierkę w zimnej wodzie. Zamiast ścierki, możesz też wykorzystać ręcznik papierowy. Po zamoczeniu włóż do środka uprzednio umyty koperek i zawiń go. Na końcu włóż całość do lodówki. Koperek zachowa świeżość przez przynajmniej dwa tygodnie. Ten sam patent możesz wykorzystać do przechowywania kolendry, tymianku czy bazylii.