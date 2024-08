Są już w polskich lasach. Leśnicy zachęcają do pilnego zbioru

W sierpniu warto udać się na spacer do lasu. Nie tylko, by poszukać ochłody, ale także zebrać pyszne owoce borówki brusznicy. Te czerwone kuleczki doskonale nadadzą się do przyrządzenia soków oraz konfitur świetnie pasujących do mięs. Z ich dobrodziejstw chętnie korzystają Skandynawowie, ceniąc wysoką zawartość witaminy C, która pomaga przetrwać im w chłodnym i pozbawionym światła słonecznego środowisku.

"Owoce diabła" w polskich lasach

Borówkę brusznicę, niegdyś nazywaną "owocem diabła", znajdziemy przede wszystkim w lasach iglastych, a konkretnie (jak czytamy na stronach Nadleśnictwa Strzebielino) w okolicy suchych i mniej urodzajnych borów sosnowych.

To właśnie teraz jest najlepszy moment na zbiory owoców. Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zachęcają, by z brusznicy, zwanej również gogodze, przygotować "doskonałe przetwory do mięsa, serów czy po prostu [jeść ją - przyp. red.] jako dodatek do pieczywa, naleśników, sosów czy jogurtu. Wystarczy sparzyć wrzątkiem borówki, a następnie smażyć z cukrem i gruszkami".

"Dawniej na wsiach regionu tak przygotowane brusznice trzymano w kamiennym garnku i stopniowo zużywano jako dodatek do pokarmów. Warto wykorzystać okazję i spróbować zrobić przetwory z brusznicy" - zachęcają leśnicy.

Właściwości borówki brusznicy

Borówka brusznica to prawdziwa zdrowotna bomba. Jest niskokaloryczna, zawiera bardzo dużo błonnika oraz witamin z grupy B i wykazuje działanie odkażające oraz ściągające. Dlatego pomaga m.in. w zakażeniach układu moczowego. Przypisuje jej się także właściwości odchudzające (wspomaga trawienie tłuszczów).

Co więcej, liście brusznicy świetnie sprawdzają się w kosmetyce. Skutecznie rozjaśniają przebarwienia, zatem zabiegi z ich użyciem warto wykonywać zwłaszcza tuż po lecie.

