Naturalny "lek" na zaparcia. W ciele działa jak "miotełka"

Daktyle nieprzypadkowo nazywane są "chlebem życia". Te niepozorne owoce to prawdziwa zdrowotna bomba. Dzięki zawartości cukrów prostych błyskawicznie dodają energii, co bardzo cenią sobie sportowcy. Zwolennicy zdrowego stylu życia podkreślają, że daktyle z powodzeniem zastępują im słodycze - sięgają po nie, gdy mają ochotę na coś słodkiego, ale także dodają do owsianki, deserów czy ciast.