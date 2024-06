Owocowe i kwiatowe perfumy na lato od Gisady

Wiele osób preferuje latem bardziej naturalne zapachy, które nie dominują otoczenia, ale subtelnie je wzbogacają. Owocowe i kwiatowe nuty są zazwyczaj świeże i lekkie, co idealnie pasuje do ciepłych, letnich dni. Nie przytłaczają, dzięki czemu sprawdzą się w wysokich temperaturach. Mają właściwości odświeżające, mogą dodać energii i poprawić nastrój, co jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy odczuwamy już zmęczenie upałami.