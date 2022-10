Oznacza mądrość. To imię dla dziewczynek jest hitem 2022 roku

Najpopularniejsze żeńskie imię

Jak wynika z raportu opublikowanego na rządowym portalu dane.gov.pl, najpopularniejszym żeńskim imieniem nadawanym od stycznia do czerwca tego roku, jest imię Zofia. W poprzednich latach również cieszyło się dużą popularnością, ale teraz przeżywa prawdziwy renesans. Prawie trzy tysiące dziewczynek przez pół roku otrzymało to imię. Jest to imię pochodzenia greckiego, wywodzi się od słowa sophia - mądrość. W Polsce występuje od XII wieku. Według ekspertów, osoby o tym imieniu, cechuje duża inteligencja. Nic zatem dziwnego, że rodzice tak często decydują się nazwać swoje córki właśnie tak. Co ciekawe, istnieje także męski odpowiednik imienia Zofia. W Bułgarii jest to Sofko, a w Danii i Norwegii Sofus lub Sophus.