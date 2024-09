"Padają propozycje łóżkowe". Cała prawda o lokalach w Sopocie

Zostawiają spore napiwki, ale ich zachowanie często pozostawia wiele do życzenia. Biznesmeni, politycy i celebryci, którzy stołują się w najdroższych restauracjach, czasem zostawiają klasę i dobre maniery za drzwiami. O tym, co dzieje się w luksusowych, sopockich restauracjach, opowiedzieli kelnerzy na łamach trójmiejskiego oddziału "Wyborczej".

Dodatkowo często zmaga się z seksistowskimi komentarzami i nieodpowiednimi uwagami. "Najgorsi są podpici klienci. Potrafią rzucić tekst: ' czy to będzie nieodpowiedni komentarz, jakbym ci powiedział, że masz ładny tyłeczek?'" - zdradza Ewa. Mimo to, jak mówi, menedżerka zakazała im jakichkolwiek dyskusji z gośćmi.

Damian, który pracuje w luksusowej restauracji w Sopocie, spędza tam co drugi dzień, od południa do ostatniego klienta, czyli zwykle około 12 godzin. Zarabia cztery tys. zł na rękę, a drugie tyle z napiwków. W wakacje miejsce to żyje z bogatych turystów, a poza sezonem - ze stałych klientów, wśród których są głównie biznesmeni, celebryci i politycy