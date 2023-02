Pamiętacie ją? Robiła karierę od dziecka. Teraz Drew Barrymore skończyła 48 lat

Drew Barrymore od kilku lat nie gra już w filmach, za to prowadzi własny talk show. Na planie zdjęciowym pojawia się najczęściej w oversizowych garniturach. Widać także, że czerpie garściami ze stylu retro. Choć często wygląda naprawdę świetnie, to jej garderoby nie określimy mianem jednej z najlepszych w Hollywood. Ważne jednak, by 48-latka czuła się swobodnie i dalej wyrażała swój szalony charakter poprzez ubrania. W końcu nie chodzi o to, by każdy wyglądał identycznie.