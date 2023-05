Pamiętaj, zanim włożysz do wazonu. Bez wytrzyma co najmniej tydzień

Bzu, a tak naprawdę lilaka pospolitego, nie da się pomylić z żadną inną rośliną. Charakteryzuje się drobnymi kwiatami o białym, fioletowym i purpurowym kolorze, które wydzielają niezwykle słodki, intensywny zapach od lat stanowiący inspirację nie tylko dla perfumiarzy, ale i dla pisarzy. Podpowiadamy, jak przechowywać bukiet bzu, aby długo stał w wazonie.

Lilak pospolity — co musisz o nim wiedzieć

Bez to gatunek z rodziny oliwkowatych. Pochodzi z terenów współczesnych Bałkanów, jednak doskonale dostosował się także do warunków panujących w innych częściach Europy. Krzew lilaka osiąga maksymalnie siedem metrów, a jego kwiaty nawet 15 centymetrów. Kwitnie w maju. Preferuje miejsca nasłonecznione, ale dobrze radzi sobie także w półcieniu. To popularny krzew, który często można spotkać nie tylko w parkach, ale i na działkach czy prywatnych posesjach.

Zastosuj ten patent, a bez będzie stał w wazonie przez co najmniej tydzień

Kwiaty lilaka mogą być wycinane bez negatywnych konsekwencji dla krzewu, dlatego też cieszą się one tak dużą popularnością i często wykorzystywane są przez florystów. Jeśli chcesz, żeby twój bukiet stał możliwie jak najdłużej, trzymaj się kilku prostych zasad.

Pierwsza z nich dotyczy cięcia lilaka. Gałęzie powinno ucinać się pod kątem 45 stopni. Poza kątem cięcia ważna jest także pora ścinania. Najlepiej jest robić to wczesnym rankiem albo wieczorem. W ciągu dnia roślina nagrzewa się, przez co może szybciej zwiędnąć. Tuż po ścięciu warto zahartować gałązki, polewając końcówki wrzącą wodą. Przed włożeniem bukietu do wazonu powinno się zerwać dolne liście. Liście zanurzone w wazonie zaczną gnić, co tylko przyśpieszy proces więdnięcia.

Woda, w której to będzie stał lilak, musi być codziennie zmieniana, inaczej szybko zwiędnie. Jeśli zauważysz, że kwiaty tracą na wyglądzie, zanurz je w zimnej wodzie na co najmniej kilka minut, a łodygi skróć o kilka centymetrów. Ten patent sprawi, że będziesz cieszyć się pięknymi kwiatami przez długi czas.

