Pan Marek rok temu stracił wnuka. Teraz sam walczy o życie

Niestety, lekarze uznali, że w przypadku pana Marka tradycyjne leczenie nie ma szans na powodzenie. 69-letni mężczyzna nie został również zakwalifikowany w kraju do innowacyjnych programów lekowych, które są przeznaczone dla najlepiej rokujących pacjentów. Rodzina nie chce się jednak poddawać, dlatego zbiera pieniądze na innowacyjny lek, który należy podawać co 6 tygodni w niemieckiej klinice. Koszt jednorazowego podania to aż 11,5 tys. euro.