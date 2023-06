Pani Bożena od lat walczy ze stalkingiem ze strony sąsiadów. Władze załamują ręce

Co więcej, okazuje się, że członkowie rodziny oskarżonej o stalking to wykształceni ludzie, co może jeszcze bardziej dziwić ich zachowanie. - Byłem parę razy w tym miejscu, gdzie to się wszystko dzieje. Rozmawiałem z jedną i drugą stroną. Ci ludzie, których napędza ta nienawiść, to nie są jacyś głupi ludzie czy prości. Tam jest wysokie wykształcenie, lekarz, prawnik - dodał Kubat w "DDTVN".