Ramona Rey boi się o życie. Stalker wysyłał groźby śmierci

Ramona Rey dostawała groźby śmierci. Zgłosiła sprawę policji

Mężczyzna pisze do niej z kilku kont w sieci. Nie wiadomo, kim jest stalker – Rey podkreśliła, że może to być zarówno jeden z fanów, jak i ktoś, kogo zna osobiście. "Pisze publicznie i prywatnie. Zachowuje się jak osoba, która ma jakiekolwiek prawa do mojego życia, komentuje, obraża moich znajomych i przyjaciół. Dopisuje historie do mojego życia i komentuje je w wulgarny, obrzydliwy sposób. Rozlewa się to na moich przyjaciół" — mówiła w "Super Expressie".