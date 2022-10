Pantofelki Kopciuszka w wydaniu Victorii Beckham. Dobrała je do sukienki o nietuzinkowym kroju

Victoria Beckham to bez wątpienia jedna z najlepiej ubranych osób na świecie. Udowadnia to nie tylko stylizacjami z czerwonych dywanów i głośnych eventów, ale także tymi noszonymi na co dzień. Ostatnio projektantka miała na sobie błękitną sukienkę z lejącego się materiału oraz połyskujące buty, które okrzyknięto nowoczesną wersją pantofelków Kopciuszka.