Od dłuższego czasu spoczywa na nas obowiązek segregacji odpadów. Niestety wiele osób wciąż popełnia podstawowe błędy wynikające z niewiedzy. To dotyczy także wyrzucania zepsutego mięsa. Do którego pojemnika powinno trafić?

Brudne pudełko po pizzy, żarówki, torebki po pieczywie – to tylko kilka produktów, które często niewłaściwie segregujemy. Okazuje się, że do tej listy można także zaliczyć zepsute mięso. Nie każdy bowiem wie, że nie powinno ono trafiać do pojemnika na bioodpady.

Zepsute mięso na pewno nie do brązowego pojemnika

Wydawać by się mogło, że segregacja odpadów jest bardzo intuicyjna. W końcu co mogłoby pójść nie tak? Okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę znacznie więcej czynników, niż mogłoby się wydawać. Tak też jest w przypadku mięsa.

Jeśli jest zepsute, często wyrzucamy je do kontenera na bioodpady. Niestety to powszechny błąd.

Nie wszyscy wiedzą, że nie nadające się już do spożycia mięso bardzo szybko zaczyna śmierdzieć i stanowi doskonałą pożywkę dla larw. Właśnie to wszystko sprawia, że produkt powinien trafiać do pojemnika na odpady zmieszane.

Co grozi za niewłaściwą segregację odpadów?

Coraz częściej słyszy się o nakładaniu przez gminy kar na mieszkańców, którzy niewłaściwie segregują swoje odpady. Niestety może mieć to spory wpływ na zasobność naszych portfeli.

Jeśli pracownicy firm odbierających odpady zgłoszą nieprawidłowości związane z ich segregacją, gmina może zdecydować o nałożeniu na nas kary w postaci nawet czterokrotnego zwiększenia opłaty za wywóz śmieci.

Gorzej jeśli do niewłaściwych kontenerów trafią odpady niebezpieczne, bądź elektrośmieci. Zalicza się do nich m.in. puszki po farbie, żarówki oraz baterie. Wówczas może zostać nałożona na nas kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł.

