Para prezydencka zwróciła się do prawosławnych i grekokatolików. "Wielość tradycji i jedność"

Ponadto Andrzej Duda podziękował Kościołowi prawosławnemu za wkład w rozwój kultury. "Chcę także, jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podziękować za wszystko, co Kościół prawosławny, Kościół greckokatolicki i inne Kościoły wschodnie w naszym kraju wnoszą od tylu wieków do polskiej skarbnicy duchowej, kulturowej i społecznej. Wielość tradycji i jedność w budowaniu pomyślności Polski to piękne oblicze naszej Ojczyzny" - podkreślił.