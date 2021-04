Radosna Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama promienieje podczas spotkania

Od wielu lat styl Agaty Kornhauser-Dudy wzbudza emocje. Zazwyczaj pozytywne, ponieważ pierwsza dama przyzwyczaiła nas do zachowawczych, ale jednocześnie eleganckich strojów. Ostatnio zaś pokazała się w kolorowej koszuli, co było niemałym zaskoczeniem. Na dodatek podczas spotkania wyglądała na naprawdę radosną.

Pierwsza dama i spotkanie ze społecznością OREW

Podopiecznymi ośrodka w Wolbromiu są to osoby do 25. roku życia z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także dzieci zagrożone niepełnosprawnością i dotknięte zaburzeniami wieku rozwojowego. Pierwsza dama wielokrotnie zwracała uwagę na problemy osób dotkniętych różnymi dysfunkcjami.

Na zdjęciach ze spotkania Agata Kornhauser-Duda wygląda wręcz promiennie. Cały czas się uśmiecha, tryska radością, a także wysyła całusy do kamery. Widać, że spotkanie sprawiło pierwszej damy olbrzymią radość. Zapewne po zakończeniu pandemii spotka się na żywo z podopiecznymi. Co ciekawe, pani prezydentowa założyła kolorową, pasiastą koszulę.

