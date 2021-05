Para wzięła ślub w hospicjum. Poruszający wpis

Wpis poruszył dziesiątki osób. "Wielu takich cudownych chwil Pani Aniu. W zdrowiu i miłości", "Życzę powrotu do domu i cudownych wspólnych chwil z rodziną", "100 lat, 100 lat. Wyzdrowiej Aniu, a przynajmniej poczuj się na tyle lepiej, aby wyjść do domu i żyć długo i szczęśliwie. Tego życzę z całego serca. Ślicznie wyglądacie", "Szczęście, radość i wzruszenie widać na Waszych twarzach. Życzę zdrowia i niegasnącej nadziei, by ta piękna miłość mogła z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem umacniać się w swej mocy" – komentują.