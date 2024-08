Paragon grozy z Niemiec. To dlatego przyjeżdżają nad polski Bałtyk

Według danych GUS, w 2023 roku Polskę odwiedziło na co najmniej jedną dobę ponad 1,6 mln turystów z Niemiec. Jednym z ich ulubionych miejsc jest Świnoujście, gdzie opłatę uzdrowiskową uiściło 2,6 mln odwiedzających, w tym milion obywateli Niemiec.

Jak możemy zobaczyć na rachunku, za obiad dla pięciu osób rodzina zapłaciła w niemieckiej restauracji 187 euro. Jedna porcja ryby z frytkami kosztowała 27 euro. Spaghetti 26 euro, a sznycel - 33 euro. Najtańsze było espresso - jego koszt to 4 euro.

- Miasto mocno stawia na Niemców. Trudno się dziwić, bo pieniądze, jakie na nich zarabia, nie są małe. Problemem jest jednak to, że mieszkańcy również muszą płacić za wszystko duże kwoty, takie jak turyści operujący euro - powiedziała w rozmowie z Katarzyną Pawlicką dla WP Kobieta Asia, która żyje w Świnoujściu "od dziecka".

- Wynajem kawalerki zaczyna się od 2,5 tys. zł plus opłaty . Normalna osoba, np. pracująca w sklepie, nie może sobie na to pozwolić - stwierdził.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!