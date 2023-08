Paris Hilton niczym "Czarodziejka z Księżyca". Tak ubrana wyszła z hotelu

Paris Hilton na jakiś czas zbastowała z kiczowatymi stylizacjami. Przeszła prawdziwą metamorfozę, gdy w jej szafie zaczęły pojawiać się minimalistyczne stroje. Lecz w ostatnich tygodniach powróciła do estetyki rodem z początków lat 2000. oraz do koncertowania, co zdaje się nie kolidować z wychowywaniem półrocznego synka. Główna zasada, którą wyznaje w przypadku scenicznych outfitów? Ma się błyszczeć.