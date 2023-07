Jedna nosi rozmiar 45. Oto gwiazdy, które nie znoszą swoich stóp

Beyoncé

Beyoncé uważana jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet na świecie. Okazuje się jednak, że piosenkarka ma kompleks stóp. - Gdybym mogła zmienić jedną część mojego ciała, to byłyby to moje stopy. Po tylu latach tańczenia są one mocno poobijane - miała powiedzieć w 2011 roku na zapleczu koncertu "A Night with Beyonce", transmitowanego na antenie ITV.