Zupełnie nie przypominała siebie. Paris Hilton w szarym dresie

Myśląc o Paris Hilton, mówimy – landrynkowy maksymalizm. I choć nie ubiera się już tak ekstrawagancko, jak na początku lat 2000, to nadal zdarza jej się pokazać w różowej i zdobnej stylizacji. W końcu to w pewien sposób jej znak rozpoznawczy. Obecnie celebrytka jeździ po świecie, promując swoją najnowszą książkę. Jeśli myślicie, że jej podróżne stylizacje ociekają luksusem, to możecie się zdziwić.