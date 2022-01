Parówki za 60 zł?! TikTokerka wybrała się na zakupy do luksusowych delikatesów

Delikatesy w Vitkacu to wyjątkowo ekskluzywny sklep, co udowodniła jedna z użytkowniczek TikToka. Jak poinformowała autorka filmu, ten "spożywczak" to najdroższy tego typu sklep w Warszawie. Ceny sprawiają, że naprawdę można złapać się za głowę. Zdecydowanie nie jest to miejsce na cotygodniowe zakupy "na każdą kieszeń". Gdy spojrzymy na kwoty poszczególnych produktów, ceny w zwykłym dyskoncie prezentują się niezwykle atrakcyjnie.