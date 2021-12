Partner daje jej 15 funtów za każde zbliżenie. W ten sposób kobieta "zarabia" na prezent świąteczny

20 funtów za seks

Każde zbliżenie para wyceniła na równowartość 80 zł. W ten sposób mężczyzna ma pewność, że jego potrzeby łóżkowe zostaną zaspokojone, a kobieta, że dostanie prezent marzeń. Internauci mają jednak wątpliwości co do kwestii moralnej, która się tu pojawia. Uważają, że taki układ to nic innego, jak prostytucja. Pouczają mężczyznę, żeby spróbował podbić serce ukochanej w mniej wyrachowany sposób.