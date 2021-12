Pochwaliła się prezentem ze szkolnej Wigilii. "Niebanalne, twórcze, po prostu kosmos"

Kiedy zbliża się okres świąteczny, w chyba każdej szkole na początku grudnia uczniowie w wyniku losowania organizują sobie wymianę prezentów. Przez lata zmieniają się różne rzeczy związane z takim obdarowaniem - kwota, jaką przeznaczamy na prezent, czy także same pomysły, co dokładnie kupić. Jedna z uczennic postanowiła pochwalić się na Twitterze, co znalazła pod szkolną choinką w tym roku. Podarunek nieźle zaskakuje.