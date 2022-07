Partner Edyty Herbuś ma troje dzieci. Teraz tancerka zdradziła, jakie ma z nimi relacje

"Dziewczynki były świetnymi kompankami. Było bardzo dużo radości. Dostałam ksywkę, że jestem ciocią roku, że absolutnie im się podobało to, w jaki sposób funkcjonowaliśmy na tym wyjeździe, to momentami wchodziłam w takie dziecięce zabawy, że czułam się, jakbym była jedną z nich. (…) To się między nami wytworzyło w naturalny sposób. Przepisem na wszystko jest miłość. Bardzo polecam" – powiedziała reporterce Jastrząb Post.