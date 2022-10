Przestraszyła się, gdy zajrzała na konto. Tyle zebrała Wiktoria Gąsiewska

Wiktoria Gąsiewska ma dopiero 23 lata, a już zyskała status wielkiej gwiazdy. Zaledwie czteroletnia, rozpoczęła pracę w branży aktorskiej, występując w serialach, takich jak "Na dobre i na złe" czy "Rodzina zastępcza". Jej kariera trwa do dziś, a oprócz aktorstwa, Gąsiewska zajmuje się także prowadzeniem telewizyjnych programów. Z tego też względu nie może narzekać na zarobki. Do 18. roku życia wszystkie pieniądze trafiały na jej konto bankowe, do którego dostęp uzyskała przed wkroczeniem w dorosłe życie.