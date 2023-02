Pastele, koronki, sportowa wygoda - taka jest bielizna na wiosnę. Lubimy to!

Dziewczęca, delikatna, subtelna - takiej bieliźnie trudno się oprzeć. Często odkładamy ją na wyjątkowe okazje, zupełnie niesłusznie. Pastelowe komplety z koronki wręcz zachęcają do tego, żeby celebrować swoją kobiecość i miłość do samych siebie każdego dnia. To także świetny sposób na poprawę nastroju - nic tak nie dodaje pewności siebie, niż świadomość, że mamy pod ubraniem tak piękny zestaw. Francuzki wiedzą to najlepiej, dlatego wydają mnóstwo pieniędzy w butikach z elegancką bielizną.