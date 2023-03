Patostreaming nie do zatrzymania? "Problem jest w ograniczonej świadomości ludzi"

- Na początku możemy pomyśleć, że wszystko dzieje się przez chęć zdobycia uznania i "lajków", ale to spore uproszczenie. Problem jest w ograniczonej świadomości ludzi co do tego, co jest dobre, a co jest złe. I to na wielu poziomach - mówi o patostreamingu dr Konrad Maj, psycholog społeczny.