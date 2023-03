Patricia Kazadi apeluje do rządzących. Potrzebne są duże pieniądze

Patricia Kazadi zdobyła sławę jako prezenterka, aktorka i piosenkarka. Jakiś czas temu ujawniła, że od wielu lat zmaga się z doświadczeniem endometriozy. "Notorycznie słyszałam, że taka moja uroda i to nawet, gdy byłam jeszcze nastolatką. Miałam bolesne miesiączki, pojawiał się okropny, promieniujący ból w krzyżu. To są ewidentne objawy endometriozy, które były przez lekarzy lekceważone, zrzucane na karb genetyki. To nieprawda. Żadna kobieta nie powinna cierpieć podczas miesiączki do tego stopnia, że uniemożliwia jej to normalne funkcjonowanie" - mówiła w rozmowie z WP Kobieta.