Patricia Kazadi olśniła na gali. Jej kreacja wbija w fotel

Tegoroczna gala została zorganizowana w barokowym pałacu w Wilanowie, co miało być bezpośrednią inspiracją dla gości, jeśli chodzi o stroje . Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, Barbara Kurdej Szatan , Sandra Kubicka oraz Edyta i Cezary Pazurowie. Nie zabrakło także Patricii Kazadi.

Barok to epoka pełna przepychu. W tym sensie Patricia Kazadi nie wpisała się w motyw przewodni gali. Miała bowiem na sobie czarną suknię z gładkiego materiału. Jedynie krój wskazywał na inną epokę – charakterystycznie wycięty dekolt, gorsetowa góra oraz rozkloszowany dół wykończony falbaną . Wszystkie te elementy pięknie uwydatniały kształty sylwetki. Uwagę przykuwały również koronkowe mankiety.

Piosenkarka postawiła ponadto na naturalną fryzurę afro zaczesaną jedynie za pomocą zdobnej opaski. Jeśli chodzi o makijaż, wybrała maksymalnie błyszczące cienie do powiek oraz szminkę w odcieniu nude . Całość prezentowała się rewelacyjnie.

"Moja muza, jak zawsze olśniewająca", "To jest totalnie perfekcyjny look i bardzo ci pasuje", "Pięknie wyglądasz", "Boska" – czytamy w sekcji komentarzy.

