Patricia Kazadi pokazała zdjęcie ze szpitala. Tak choroba zmieniła jej ciało

Celebrytka w udostępnionym na Instagramie filmiku wspomniała o sytuacji, kiedy w internecie pojawiły się jej zdjęcia z eventu marki, z którą od lat współpracuje. Patricia Kazadi przyznała, że komentarze pod nimi doprowadziły ją do łez: "Co się stało z Kazadi? Co się stało, że jest taka gruba? Co się stało, że tak wygląda? Czy to afrykańskie geny się odezwały? Czemu się tak spasła?" – przytoczyła niektóre z nich. Wyjaśniła, że powodem jest choroba. Dodała również, że nie będzie ukrywać się z obawy przed hejtem, który może ją spotkać.