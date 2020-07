Patricia Kazadi w krótkich włosach. Zaskoczyła fanów naturalną fryzurą

Patricia Kazadi zadebiutowała w 2002 roku występem w programie "Szansa na sukces" i od tamtej pory nieustannie zaskakuje Polaków. Liczne grono fanów zyskała, kiedy została prowadzącą programu "You Can Dance – Po Prostu Tańcz". Jej oficjalny profil na Instagramie obserwują aż 232 tys. osób. To właśnie tam Kazadi dzieli się z nimi swoimi drastycznymi metamorfozami. Tym razem pokazała swoje naturalne włosy. Jej fryzura wygląda oryginalnie i stylowo.