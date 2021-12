Patrycja Kazadi szczerze o swoim zdrowiu. "Nie było wesoło"

Patrycja Kazadi postanowiła odnieść się do krążących od dłuższego czasu po sieci informacji. Piosenkarka nie ma dobrych wiadomości - podstępna choroba dała jej się bowiem nieźle we znaki. Kazadi wyznała, że była pewna, iż po dwuletniej walce nic jej już nie złamie. Niestety przekonała się, że ma przed sobą jeszcze kilka przeszkód do pokonania.