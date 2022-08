Patrycja Tuchlińska świętuje 1. urodziny syna. Ceny prezentów zwalają z nóg

Rodzice nie posiadają się ze szczęścia. Roczny syn pary dostał podarunki warte majątek

Związek Patrycji Tuchlińskiej z o 50 lat starszym miliarderem Józefem Wojciechowskim wzbudzał wiele emocji. Kiedy para oznajmiła, że niedługo powita na świecie dziecko - w sieci znów zawrzało. Kilka dni temu rodzice malucha świętowali jego pierwsze urodziny. To, co przyciąga uwagę, to fakt, co dziecko znalazło wśród prezentów.