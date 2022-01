Paula Tumala szczerze o powiększeniu piersi. "Operacja mnie przerosła"

- Zrobiłam operację plastyczną piersi 10 lat temu. Teraz jestem mamą bliźniaczek i nie mam tych lat, co wtedy. Mój kręgosłup daje się we znaki. Czy drugi raz bym zrobiła operację? Na pewno tak, ale na pewno też zastanowiłabym się nad rozmiarem piersi. Nigdy nie miałam małych piersi, zawsze miałam duże, a jeszcze je powiększyłam, więc mój kręgosłup oberwał i do tej pory czuje dolegliwości z tym związane - wyznała Tumala.