Aleksandra Hamkało o samoakceptacji. "Tak właśnie wygląda mój biust"

Dziś na swoją fizjonomię patrzy zupełnie inaczej, a zawdzięcza to bez wątpienia macierzyństwu. "Przecież to mój dom. Innego mieć nie będę. Jestem mu wdzięczna za wszystko na co mi pozwala, za to że potrafił tak wdzięcznie przywitać w swoich progach tych małych gości. I cały czas się zmienia, ale doceniane, zadbane i karmione miłością nigdy nie zmienia się na gorsze. Po prostu się zmienia" - podsumowuje Hamkało.