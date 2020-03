Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka dziękują służbie zdrowia. Pokazali nagranie

"Najserdeczniejsze podziękowania dla całej służby zdrowia. Wielkie owacje dla was, z całego serca wam dziękujemy" – powiedzieli podczas nagrania. Para włączyła się do ogólnopolskiej akcji #owacjedlalekarzy, #owacjedlasluzbyzdrowia. W ten sposób dziękują personelowi medycznemu za walkę z koronawirusem.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zachęcają również innych do wyrażenia wdzięczności za trud ponoszony przez pracowników służby zdrowia w walce z koronawirusem. Narażają oni swoje życie, aby nieść pomoc potrzebującym. Codziennie wychodzą z domów, nie wiedząc, co ich czeka na oddziałach.

"Wyjdźmy wszyscy na balkony, otwórzmy okna i razem podziękujmy owacjami lekarzom i pielęgniarkom za to, że tak dużo siły wkładają w to, by uratować ludzkie życie w związku z koronawirusem. Pokażmy ponownie gest owacji dla lekarzy, bo oni na to zasługują. Podziękujmy także pracownikom oraz wszystkim, którzy w tej trudnej sytuacji niosą każdemu pomoc" – piszą pomysłodawcy akcji na Facebooku.