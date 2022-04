Paulina Krupińska ma dziurę w nodze? Prezenterka wspomina groźny upadek

Paulina Krupińska wróciła wspomnieniami do czasów modelingu

Jedna z prezenterek "Dzień Dobry TVN" pracowała niegdyś w branży modowej. Krupińska wyznała, że na początku zawód modelki był dla niej ciekawy. Lubiła ciągłe podróże oraz poznawanie nowych ludzi. Z czasem jednak, co jest całkowicie normalnie, zmieniły się jej życiowe priorytety, czego nie dało się pogodzić z kontynuowaniem takiej ścieżki kariery. Krupińska zdała sobie bowiem sprawę, że chce założyć rodzinę. Teraz, co podkreśla, to właśnie mąż oraz dzieci, Antonina oraz Jędrzej, są dla prezenterki najważniejsi.