Paulina Krupińska zdradziła kulisy rozmowy z Woźniak-Starak. Wyszło na jaw, jak dostała pracę w TVN

Paulina Krupińska o pracy w Dzień Dobry TVN

Z każdym wystąpieniem Paulina Krupińska radziła sobie coraz lepiej. Jak to się stało, że trafiła do śniadaniówki? Modelka podzieliła się tym w najnowszym wywiadzie.

Paulina Krupińska o Agnieszce Woźniak-Starak

Podczas rozmowy okazało się również, że to Paulina Krupińska namawiała Agnieszkę Woźniak-Starak do tego, aby ta wróciła do pracy w telewizji po osobistej tragedii. Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. mąż prezenterki Piotr Woźniak-Starak zginął na jeziorze Kisajno.

- Ale faktycznie miałyśmy kiedyś rozmowę z Agnieszką jak byłyśmy na nartach. Powiedziałam jej, że fajnie jakby wróciła już do pracy i fajnie jakby to było "Dzień Dobry TVN". Ona powiedziała, że nie jest jeszcze na to gotowa. Więc ta propozycja do mnie przyszła szybciej. I zaraz potem jak ja dostałam pracę, to Agnieszka też zasiliła grono naszego programu.