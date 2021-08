Paulina Porizkova pokazała, jak płacze. Napisała też o "zaufaniu po zdradzie"

"Wiem, że wszyscy lubicie wesołe posty, widząc, jak ludzie podnoszą się, zmiatają kurz ze spodni i wracają na konia, cały czas uśmiechając się, aby poinformować was, że ta jesień sprawiła, że są silniejszymi i lepszymi ludźmi. Jednak. Każdy dzień nie jest szczęśliwym dniem na ścieżce do uzdrowienia. Zaufanie po zdradzie wydaje się tak daleko idące, jak wystrzelenie w kosmos. Korekta. W tej chwili łatwiej jest mi wyobrazić siebie wystrzeloną w kosmos. Kiedy zostałeś zdradzony – obiecano ci coś, tylko po to, by ta obietnica została złamana bez twojego udziału – byłeś zaskoczony. Ufałeś komuś, kogo kochałeś, a teraz wszelka miłość jest podejrzana" – wyznała Porizkova w poście na Instagramie.