Paulina Smaszcz opublikowała selfie. Fanka zwróciła uwagę na jej szyję

Każde z nich stara się rozwijać karierę zawodową. Maciej Kurzajewski wraz z Katarzyną Cichopek prowadzi program śniadaniowy, a jego była żona skupiła się na prowadzeniu wykładów i szkoleń. O swoich projektach często informuje w mediach społecznościowych. Potwierdza to jej najnowszy post.

Paulina Smaszcz udostępniła selfie

Na instagramowym profilu zamieściła klasyczne selfie. Do którego dołączyła opis. "Prezentacja przygotowana! Materiały gotowe! Energia ponad normę. Ruszam do was cudowne kobiety".