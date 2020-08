Paulina Smaszcz wypoczywa w górach. Do sieci wrzuciła zdjęcie, na którym bije od niej energia

Po 23 latach małżeństwo Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego się rozpadło. Dziennikarze próbują teraz ułożyć swoją relację na nowo. Dla siebie i dzieci zdecydowali, że odpuszczą egoizm, a skupią się na dojrzałym podejściu do relacji, pełnym odpowiedzialności za wspólne potomstwo.

Kiedy do sieci jedno z byłych małżonków wrzuciło wspólne zdjęcie z przejażdżki rowerem, dziennikarce Paulinie Smaszcz zadano pytanie, jak to jest, że potrafi być w dobrych stosunkach z byłym mężem. Odpowiedziała, że odpuszcza złą energię, wybacza, nie walczy. "Rodziną będziemy już zawsze, z uwagi na dzieci" – powiedziała w rozmowie z "Plejadą".

Dodała, że z uwagi na swoją profesję, spotyka wiele kobiet po rozstaniach, które same wpędzają się w pułapkę, nie potrafiąc odpuścić. "Z drugiej strony są mężczyźni, którzy zakładają nowe rodziny i zapominają o dzieciach z poprzedniego związku . Od takich trzeba uciekać w popłochu" – dodaje w wywiadzie.

Postawa Pauliny Smaszcz pokazuje, że dystans do tego co się stało i dobre wspomnienie przeszłości, jej służy. Potrafi cieszyć się z życia, nie szarpie się z byłym mężem, a wręcz współgra, z uwagi na dzieci. Swoją radość z bycia singielką pogodzoną z sytuacją wyraża w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała zdjęcie z pobytu w górach. Wypina na nim fioletowy język i pisze, że to z powodu zjedzonych jagód. Jak sama o sobie mówi, jest "kobietą petardą".